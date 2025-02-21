"قبلة بـ10 آلاف يورو".. إدانة رئيس الاتحاد الإسباني السابق بشأن لاعبة المنتخب

كتبت-هند عواد:

أدانت المحكمة العليا الإسبانية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق، بسبب واقعة تقبيل جيني هيرموسو لاعبة المنتخب دون موافقتها، أثناء مراسم تسليم ميداليات الفوز بكأس العالم للأندية 2023.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن لويس روبياليس مذنب "بالاعتداء الجنسي"، وتم الحكم عليه بدفع غرامة تزيد عن 8 آلاف جنيه إسترليني، لكنه تجنب السجن.

وحددت المحكمة غرامة قدرها أكثر من 10 آلاف يورو (8274 جنيها إسترلينيا)، لكنها برأته والمتهمين الثلاثة الآخرين في قضية تهمة الإكراه.

وكان الادعاء طلب الحكم على لويس روبياليس بالسجن لمدة عامين ونصف، ونفى الأخير ارتكاب أي مخالفات وأصر على أن القبلة كانت "قبلة بين صديقين يحتفلان".

وجاء في بيان المحكمة: "يمنع روبياليس من الاقتراب لمسافة 200 متر من هيرموسو والتواصل معها لمدة عام".

وكانت اللاعبة قال للمحكمة، في وقت سابق، إن روبياليس أمسك برأسها وقبّلها دون موافقتها، مما أدى إلى تلطيخ "أحد أسعد أيام حياتي".

وأثارت هذه القبلة غضبا في جميع أنحاء العالم، إذ أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روبياليس عن ممارسة مهامه، والذي رفض في البداية الاستقالة ووصف الجدل بأنه "حملة شعواء من قبل نسوية مزيفة".

وتم إيقاف روبياليس عن ممارسة جميع أنشطة كرة القدم لمدة ثلاث سنوات في أكتوبر 2023 بسبب سلوكه في نهائي كأس العالم، والذي تم تأييده بالاستئناف في يناير 2024.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ذلك الوقت إن الاستئناف تم قبوله: "يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم التزامه المطلق باحترام وحماية نزاهة جميع الأشخاص وضمان الالتزام بالقواعد الأساسية للسلوك اللائق".