كتبت-هند عواد:

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي، الجدل خلال الأيام الماضية، بظهور طائرتها الخاصة في مطار مانشستر، وتعد طائرته من طراز Bombardier Global Express 6500، وتقدر قيمتها بـ61 مليون جنيه إسترليني.

مميزات طائرة كريستيانو رونالدو الخاصة

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن طائرة رونالدو الخاصة تتميز بقدرتها على التحليق لأكثر من 18 ساعة متواصلة دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة، وبفضل محرك رولز رويس، تصل سرعتها إلى 0.90 ماخ، مع مدى طيران يبلغ 6600 ميل، ما يعني إمكانية السفر من الرياض إلى مانشستر (2800 ميل) بكل سهولة.

مشتملات طائرة رونالدو الخاصة

تم تجهيز طائرة رونالدو الخاصة بجناح حاصل على براءة اختراع "Smooth Flex" والذي يعمل على تقليل تأثير الاضطرابات الجوية، ما يضمن رحلة سلسة، يحتوي التصميم الداخلي على عدة أجنحة تضمن راحة الركاب، أبرزها:

مدخل وجناح الطاقم: يتضمن مطبخًا مجهزًا بفرن، ميكروويف، وآلة صنع قهوة إسبريسو.

الحمام: مزود بمرآة كبيرة، طاولة زينة، ومغسلة حديثة.

جناح المؤتمرات: يضم طاولة قابلة للتعديل وخزانة تخزين.

الجناح الخاص: يحتوي على مقاعد مبتكرة التي تتيح وضعية الجاذبية الصفرية، بالإضافة إلى حمام داخلي وخزانة ملابس واسعة.

وتوفر طائرة رونالدو كل من، أجهزة 4K UHD لمشاهدة الأفلام بجودة مذهلة، خدمة إنترنت عالية السرعة تدعم بث الموسيقى والأفلام لاسلكيًا، منافذ شحن لاسلكية للأجهزة الإلكترونية.

عطل مفاجئ في طائرة كريستيانو رونالدو

على الرغم من كفاءتها العالية، تعرضت طائرة كريستيانو رونالدو مؤخرًا لمشكلة تقنية بسبب نافذة متصدعة تم اكتشافها بعد هبوطها في مطار مانشستر، هذا العطل سيؤخر استخدام الطائرة لبعض الوقت.