مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
19:45

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

لاعب ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي بطريقة خاصة.. ما القصة

06:00 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فالفيردي قبل مباراة مانشستر سيتي (4)
  • عرض 6 صورة
    فالفيردي قبل مباراة مانشستر سيتي (6)
  • عرض 6 صورة
    فالفيردي قبل مباراة مانشستر سيتي (1)
  • عرض 6 صورة
    فالفيردي قبل مباراة مانشستر سيتي (3)
  • عرض 6 صورة
    فالفيردي قبل مباراة مانشستر سيتي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دائما ما يستعد لاعبي كرة القدم داخل الملعب بأداء التدريبات والتواجد في الصالة الرياضية قبل أي مباراة مهمة، عكس ما فعله فالفيردي لاعب ريال مدريد.

فالفيردي يستعد لمواجهة مانشستر سيتي بطريقة خاصة

وقبل ساعات من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، نشر مصفف الشعر الخاص بلاعب ريال مدريد، فالفيردي، مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك".

وظهر لاعب ريال مدريد في مقطع الفيديو مبتسما أثناء عملية تصفيف شعر الرأس والشارب.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلاقي الريال نظيره السيتي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

وتقام المباراة ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فالفيردي موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال اوروبا مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان