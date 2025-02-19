لاعب ريال مدريد يستعد لمواجهة مانشستر سيتي بطريقة خاصة.. ما القصة

بـ11 هدفا.. فوز أساطير مصر على نجوم العالم في مباراة استعراضية (صور)

دائما ما يستعد لاعبي كرة القدم داخل الملعب بأداء التدريبات والتواجد في الصالة الرياضية قبل أي مباراة مهمة، عكس ما فعله فالفيردي لاعب ريال مدريد.

فالفيردي يستعد لمواجهة مانشستر سيتي بطريقة خاصة

وقبل ساعات من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، نشر مصفف الشعر الخاص بلاعب ريال مدريد، فالفيردي، مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك".

وظهر لاعب ريال مدريد في مقطع الفيديو مبتسما أثناء عملية تصفيف شعر الرأس والشارب.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلاقي الريال نظيره السيتي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

وتقام المباراة ضمن مواجهات إياب ملحق دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.