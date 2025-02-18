"ليس لدينا بديل".. جوارديولا يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

كتب - محمد القرش:

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "يتعين عليك تقديم مباراة مثالية، يتعين علينا الهجوم وتسجيل الأهداف حتى نتمكن من التأهل".

وأضاف: "عليك أن تلعب بشجاعة، لقد تعلمت ذلك كلاعب شاب عندما لم نحقق نتائج، عندما قدمنا ​​أداءً جيدًا هنا من قبل كان ذلك لأننا لعبنا من أجل الفوز بالمباراة، وليس لدينا بديل بسبب نتيجة مباراة الذهاب".

وأردف: "لقد خسرنا المباراة الأولى وأمامنا 90 دقيقة أخرى، لذا دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا تعديل بعض الأشياء التي لم تنجح في مباراة الذهاب".

وعن جاك جريليش، اختتم الإسباني: "لقد كان قادرًا على لعب مباراة جيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لا يتمتع بالثبات للعب ثلاث مباريات في الأسبوع.

يُذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2، وتقام مباراة الإياب غدا الأربعاء.

اقرأ أيضًا:

بـ11 هدفا.. فوز أساطير مصر على نجوم العالم في مباراة استعراضية (صور)

"أشجع الأهلي".. لاعب خورفكان يكشف لمصراوي الفارق بين الدوري الإماراتي والمصري

سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية