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"ليس لدينا بديل".. جوارديولا يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

10:22 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

جوارديولا وأنشيلوتي

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كتب - محمد القرش:

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "يتعين عليك تقديم مباراة مثالية، يتعين علينا الهجوم وتسجيل الأهداف حتى نتمكن من التأهل".

وأضاف: "عليك أن تلعب بشجاعة، لقد تعلمت ذلك كلاعب شاب عندما لم نحقق نتائج، عندما قدمنا ​​أداءً جيدًا هنا من قبل كان ذلك لأننا لعبنا من أجل الفوز بالمباراة، وليس لدينا بديل بسبب نتيجة مباراة الذهاب".

وأردف: "لقد خسرنا المباراة الأولى وأمامنا 90 دقيقة أخرى، لذا دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا تعديل بعض الأشياء التي لم تنجح في مباراة الذهاب".

وعن جاك جريليش، اختتم الإسباني: "لقد كان قادرًا على لعب مباراة جيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه لا يتمتع بالثبات للعب ثلاث مباريات في الأسبوع.

يُذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2، وتقام مباراة الإياب غدا الأربعاء.

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