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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مرموش.. أفشة وهاني.. نيمار رفقة أصدقائه

01:19 ص الأحد 16 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

كما نشر نجم المنتخب المصري ومانشستر سيتي عمر مرموش، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله بتسجيله ثلاثة أهداف أمام نيوكاسل أمس.

وهنأ أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، عمر مرموش على أدائه وتسجيل ثلاثة أهداف أمس أمام نيوكاسل، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام النجم النرويجي إيرلينج هالاند، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، هو يتناول اللحوم.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار صورة له رفقة مجموعة من أصدقائه، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك عمار حمدي لاعب فريق زد،متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له .

ونشر كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال احتفاله تسجيل أحد الأهداف مع فريقه.

وقام محمد هاني بنشر صورة له رفقة زميله بالفريق محمد مجدى أفشة، خلال المشاركة في المران الجماعي للنادي الأهلي.

وشارك أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله عصام الحضري.
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ستوري نجوم كرة القدم احتفال مرموش أفشة وهاني نيمار رفقة أصدقائه
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