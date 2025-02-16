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موعد مباراة ليفربول اليوم لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

04:00 ص الأحد 16 فبراير 2025

ليفربول

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كتب - محمد عبد السلام:

يستضيف نادي ليفربول نظيره وولفرهامبتون اليوم الأحد 16 فبراير ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، على ملعب الانفيلد - انجلترا.

وجاء فريق ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة ، بينما جاء فريق وولفرهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.

وتنقل المباراة على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتبث المباراة على قناة "بي إن سبورت 1".

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ليفربول الدوري الانجليزي وولفرهامبتون
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