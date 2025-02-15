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مرموش يسجل هاتريك مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (فيديو)

05:29 م السبت 15 فبراير 2025
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كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم المصري، عمر مرموش، أهداف تقدم مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد تمريرة من حارس المرمى إيديرسون، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تمريرة من جندوجان، وسجل الهدف الثالث والهاتريك في الدقيقة 33.

ويعد ذلك هو الهدف الأول للمحترف المصري مع مانشستر سيتي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

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