مرموش يسجل هاتريك مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (فيديو)

"بعد ثلاثة نيوكاسل".. مركز مرموش في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف

مرموش يسجل أول هاتريك في الدوري الإنجليزي ويهدد صلاح

"قلبوها إيجيبشن ليج".. أبو تريكة يعلق على هاتريك مرموش مع مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم المصري، عمر مرموش، أهداف تقدم مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد تمريرة من حارس المرمى إيديرسون، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تمريرة من جندوجان، وسجل الهدف الثالث والهاتريك في الدقيقة 33.

ويعد ذلك هو الهدف الأول للمحترف المصري مع مانشستر سيتي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

هدف رائع ومميز 👏😍



النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025

مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️



النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025