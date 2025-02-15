مرموش يسجل هاتريك مع مانشستر سيتي ضد نيوكاسل (فيديو)
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كتب - محمد القرش:
سجل المهاجم المصري، عمر مرموش، أهداف تقدم مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد تمريرة من حارس المرمى إيديرسون، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بعد تمريرة من جندوجان، وسجل الهدف الثالث والهاتريك في الدقيقة 33.
ويعد ذلك هو الهدف الأول للمحترف المصري مع مانشستر سيتي منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.
هدف رائع ومميز 👏😍
النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️
النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩
😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
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