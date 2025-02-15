مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

4 0
17:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 1
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

0 0
19:30

سيلتا فيجو

الدوري الفرنسي

موناكو

0 1
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

سعرها يقرب من 4 مليار جنيه.. كريستيانو رونالدو يثير الجدل بطائرته الخاصة

05:03 م السبت 15 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    طائرة كريستيانو رونالدو في مطار مانشستر_Easy-Resize.com
  • عرض 3 صورة
    طائرة كريستيانو رونالدو في مطار مانشستر1_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بطائرته الخاصة في مطار مانشستر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو ظهر فيه طائرة ذات اللون الأسود، تحمل لقب رونالدو على جانبها " CR7".

سعر سيارة كريستيانو رونالدو

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن طائرة كريستيانو رونالدو التي هبطت في مطار مانشستر، من طراز Bombardier Global Express 6500، وتبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني (تساوي 3 مليارات و888 مليونًا و530 ألف جنيه مصري).

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

ربط كثير من الجماهير بين ظهور طائرة كريستيانو رونالدو وعودته إلى النادي، للمرة الثالثة، بعدما انضم إليه لأول مرة عام 2003 واستمر حتى عام 2009، قبل أن يعود إليه بين عامي 2021-2022.

لكن تشير العديد من التقارير السعودية، إلى أن اللاعب جدد تعاقده مع النصر السعودي لعام آخر، مع إمكانية إضافة عام جديد.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر

لعب كريستيانو رونالدو 91 مباراة بقميص النصر السعودي، سجل خلالها 82 هدفا وصنع 19 آخرين.

وفي المجمل، لعب كريستيانو رونالدو 1040 مباراة طوال مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 783 هدفا وصنع 242، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو طائرة كريستيانو رونالدو سعر طائرة كريستيانو رونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انتهت المهلة ولم يفرج عن جميع الأسرى.. ماذا فعل ترامب بعد تسليم حماس 3 محتجزين فقط؟
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مواليد كفر الشيخ وعنده 51 سنة.. معلومات وصور لـ"سفاح المعمورة" بالإسكندرية