كتبت-هند عواد:

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بطائرته الخاصة في مطار مانشستر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التغريدات "إكس"، مقطع فيديو ظهر فيه طائرة ذات اللون الأسود، تحمل لقب رونالدو على جانبها " CR7".

سعر سيارة كريستيانو رونالدو

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن طائرة كريستيانو رونالدو التي هبطت في مطار مانشستر، من طراز Bombardier Global Express 6500، وتبلغ قيمتها 61 مليون جنيه إسترليني (تساوي 3 مليارات و888 مليونًا و530 ألف جنيه مصري).

هل يعود كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

ربط كثير من الجماهير بين ظهور طائرة كريستيانو رونالدو وعودته إلى النادي، للمرة الثالثة، بعدما انضم إليه لأول مرة عام 2003 واستمر حتى عام 2009، قبل أن يعود إليه بين عامي 2021-2022.

لكن تشير العديد من التقارير السعودية، إلى أن اللاعب جدد تعاقده مع النصر السعودي لعام آخر، مع إمكانية إضافة عام جديد.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر

لعب كريستيانو رونالدو 91 مباراة بقميص النصر السعودي، سجل خلالها 82 هدفا وصنع 19 آخرين.

وفي المجمل، لعب كريستيانو رونالدو 1040 مباراة طوال مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 783 هدفا وصنع 242، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".