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برايتون يقسو على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

12:57 ص السبت 15 فبراير 2025
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كتب - محمد عبد السلام:


فاز فريق تشيلسي بثلاثية نظيفة على نظيره تشيلسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.


أهداف برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي


وسجل أهداف برايتون في مرمى تشيلسي كل من كاورو ميتوما بالدقيقة 27 ويانكوبا مينته بالدقيقتين 38 و63.


ترتيب تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي


ورفع الفوز رصيد فريق برايتون إلى النقطة 37 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد فريق تشيلسي عند النقطة 43 في المركز الرابع.
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