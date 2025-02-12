"الأول تاريخيا".. صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الأول وهدف التعادل للريدز، في مرمى فريق إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبصناعة صلاح لهذا الهدف، تمكن من أن يصبح أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي، يصل إلى 22 مساهمة تهديفية، خلال 13 مباراة خاضهم خارج ملعبه مع الفريق هذا الموسم.

وسجل صلاح في 13 مباراة خاضهم خارج ملعبه هذا الموسم 13 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الأمر، متخطيا أندي كول الذي ساهم في 21 هدفا موسم 1993-1994.

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