مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
16:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

إنبي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

الدوري الأوروبي

فنربخشة

- -
19:45

أندرلخت

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

الكمار

- -
22:00

جالاتا سراي

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
19:30

النصر

جميع المباريات

إعلان

"الأول تاريخيا".. صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

10:51 م الأربعاء 12 فبراير 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الريدز، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الأول وهدف التعادل للريدز، في مرمى فريق إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع بينهما الأن، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبصناعة صلاح لهذا الهدف، تمكن من أن يصبح أول لاعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي، يصل إلى 22 مساهمة تهديفية، خلال 13 مباراة خاضهم خارج ملعبه مع الفريق هذا الموسم.

وسجل صلاح في 13 مباراة خاضهم خارج ملعبه هذا الموسم 13 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الأمر، متخطيا أندي كول الذي ساهم في 21 هدفا موسم 1993-1994.

أقرأ أيضًا:

لاعبة برشلونة تثير الجدل بتصرف "غير أخلاقي" مع منافستها.. ما القصة؟ (صور)

مدرب الهلال السعودي يتحدث عن ضم محمد صلاح.. ماذا قال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاحمحمد صلاح محمد صلاح الأول تاريخيا بطولة الدوري الإنجليزي صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا