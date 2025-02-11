باريس سان جيرمان يقسو على بريست في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد الميموني:

فاز باريس سان جيرمان على نظيره بريست اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان على نظيره بريست بنتيجة 3 - 0 في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان بقدم اللاعب فيتينيا في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم عثمان ديمبيلي في الدقيقة 45 ، ثم جاء الثالث عن طريق نفس اللاعب ديمبيلي في الدقيقة 66 .

موعد مباراة إياب باريس سان جيرمان وبريست

يواجه باريس سان جيرمان نظيره بريست يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير، ضمن منافسات بلاي أوف دور الـ16 من دوري الأبطال.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث ينقل اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا.