إيرلينج هالاند يسجل أول هدف بمسيرته في شباك ريال مدريد (صور وفيديو)
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كتبت-هند عواد:
افتتح الهولندي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، التسجيل في مباراة ريال مدريد، المقامة حاليا على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، ضمن منافسات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ 16.
وسجل إيرلينج هالاند أول أهدافه في شباك ريال مدريد، إذ أنه لعب ضد الإسباني 4 مباريات، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدفا.
⚽️🔥 هالاند يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي بتمريرة مميزة من غفارديول#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_ريال_مدريد#UCL pic.twitter.com/5bBeiPJdN5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2025
ولعب إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي 4 مباريات ضد ريال مدريد، فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة.
ويخوض مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى، ايدرسون
خط الدفاع، أكانجي – دياز – آكي - جفارديول
خط الوسط: ستونز - دي بروين - برناردو سيلفا
خط الهجوم: سافينيو - هالاند - جريليش
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