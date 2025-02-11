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إيرلينج هالاند يسجل أول هدف بمسيرته في شباك ريال مدريد (صور وفيديو)

10:55 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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    احتفال هالاند مع جفارديول
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    أيرلينج هالاند
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كتبت-هند عواد:

افتتح الهولندي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، التسجيل في مباراة ريال مدريد، المقامة حاليا على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، ضمن منافسات ذهاب ملحق دوري أبطال أوروبا المؤهل لدور الـ 16.

وسجل إيرلينج هالاند أول أهدافه في شباك ريال مدريد، إذ أنه لعب ضد الإسباني 4 مباريات، لم يسجل أو يصنع فيها أي هدفا.

ولعب إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي 4 مباريات ضد ريال مدريد، فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، ايدرسون

خط الدفاع، أكانجي – دياز – آكي - جفارديول

خط الوسط: ستونز - دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: سافينيو - هالاند - جريليش

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إيرلينج هالاند مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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