ريال مدريد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

إيرلينج هالاند يسجل أول هدف بمسيرته في شباك ريال مدريد (صور وفيديو)

قلب ريال مدريد الطاولة على نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب بلاي أوف دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق الإسباني على الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين، بعد التأخر طوال أحداث المباراة بفارق هدف.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي - تشاوميني - أسينسيو - ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - داني سيبايوس - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودري- مبابي - فينيسيوس.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: آكي - أكانجي - دياز - جفارديول.

خط الوسط: ستونز - برناردو - دي بروين - سافيو - جريليش.

خط الهجوم: هالاند.

ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

بداية المباراة

خطأ ضد رودريجو لصالح جريليش في الدقيقة 2

مانشستر سيتي يحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 3

تصدى كورتوا لضربة رأسية من جفارديول من وسط منطقة الجزاء في الدقيقة 5

لاعبو ريال مدريد يطالبون بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يحتسب تسلل على فينيسيوس في الدقيقة 9

تسديدة داني سيبايوس بالقدم اليمنى من وسط منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 12

إيرلينج هالاند يسجل هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 19

خروج جريليش متأثرا بالإصابة ودخول فيل فودين بدلا منه في الدقيقة 30

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

خطأ ضد برناردو سيلفا لصالح بيلينجهام في الدقيقة 45+1

تسديدة قوية من مبابي من الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء مرت فوق المرمى بعد تمريرة من رودريجو في الدقيقة 45+4

انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني

ضربة رأس من جيه بيلينجهام من وسط منطقة الجزاء تخطئ المرمى في الدقيقة 53

خطأ ضد هالاند لصالح راؤول أسينسيو في الدقيقة 58

كيليان مبابي يسجل هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة 60

دخول كوفاسيتش بدلا من آكي في الدقيقة 61

إيرلينج هالاند يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 80

إبراهيم دياز يسجل هدف تعادل ريال مدريد في الدقيقة 86

بيلينجهام يسجل هدف الريال الثالث في الدقيقة 90+2

انتهاء المباراة بفوز ريال مدريد على مانشستر سيتي