الكشف عن موقف مرموش من المشاركة مع سيتي أمام ريال مدريد

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن الموعد المحتمل لحسم مسؤولي ليفربول ملف تجديد التعاقد مع نجمهم المصري محمد صلاح بعدما لم تنجح محاولاتهم السابقة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء إلى أن المفاوضات ستشهد هدوءًا خلال شهر فبراير الجاري على أن يكون شهر مارس هو شهر حسم موقف الطرفين سواء بتجديد التعاقد من عدمه.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي ليفربول لن يرسل لصلاح وممثليه أي عرض خلال شهر فبراير عن آخر عرض قدمه له ولم يكن هناك موافقة عليه ولكن ستكون الأمور واضحة بشهر كبير خلال شهر مارس المقبل.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن هناك محاولات من قبل الدوري السعودي للتعاقد مع اللاعب فيما يراقب مسؤولو باريس سان جيرمان الأمر من بعيد.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول بموسم 2024/25

محمد صلاح شارك مع ليفربول خلال الموسم الجاري بـ34 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 26 هدفاً وصنع 18 لزملائه.

ويتصدر صاحب الـ 32 عاماً جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفًا سجلهم خلال 23 مباراة.

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