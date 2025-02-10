دموع وترقب.. كواليس انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

شهد شهر يناير المنقضي من عام 2025، انتقال المهاجم المصري عمر مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وبرز نجم المهاجم المصري في سماء أوروبا بالتزامن مع فترة تعثر فريق بيب جوارديولا على المستوى الهجومي منذ انطلاق موسم 2024/25 الجاري، حيث سجل بطل الدوري الإنجليزي 32 هدفا فقط خلال أول 12 جولة في البريميرليج، مع العديد من التعادلات والهزائم.

لماذا تعاقد مانشستر سيتي مع مرموش؟

وحرص المدرب الإسباني على إجراء أبحاث مكثفة من أجل إيجاد حل لأزمة الفريق الأزرق، ونتيجة ذلك وجد أن الفريق يفتقر إلى صناعة الفرص وتسجيلها إيضًا، ووُضعت أعين المدرب "الأفضل في التاريخ" كما يُطلق عليه العديد من خبراء كرة القدم، على عمر مرموش هداف الدوري الألماني.

لم يقدم السيتي عرضا رسميا لآينتراخت فرانكفورت عقب الحصول على الضوء الأخضر من المدرب الإسباني، بل فضلوا الاستفسار أولا عن سعر وموقف النادي الألماني من بيع المهاجم المصري.

وساهم عمر مع فرانكفورت في 34 هدفا (سجل 20 هدفا، وقدم 14 تمريرة حاسمة) خلال 26 مباراة فقط بموسم 2024/25.

كواليس انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

وكان "مصراوي" قد حرص على التواصل مع مسؤولي نادي فرانكفورت للإطلاع على آخر تطورات مفاوضات السيتي مع المهاجم صاحب الـ25 عاما

شائعات تفاوض الفريق الإنجليزي مع آينتراخت انتشرت خلال آخر 10 أيام من شهر 12 لعام 2024، وقال جان مرتين دير قسم الإعلام في النادي الألماني خلال تصريحات "لمصراوي" إنهم لم يتلقوا أي عرضا رسميا.

ومع فتح نافذة الانتقالات الشتوية، أكد نادي فرانكفورت عبر "لمصراوي" عدم تلقيه أي عروض من أجل التعاقد مع المصري.

وخلال الثُلث الثاني من شهر يناير، أشار جان مارتن أن هناك نادي استفسر بالفعل عن سعر التعاقد مع عمر مرموش.

وبعد 5 أيام فقط، كشف رئيس قسم الإعلام في فرانكفورت "لمصراوي" أن مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لضم مرموش.

وقبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند التي أقيمت يوم الجمعة 17 يناير، غاب مرموش عن قائمة الفريق، ليوضح المتحدث الرسمي لنادي فرانكفورت، بارتوش نيدزفيدزكي، عبر "مصراوي" أن صفقة مرموش إلى مانشستر سيتي لم تتم 100% لكنهم يضعون الرتوش النهائية.

وعقب انتهاء لقاء بوروسيا دورتموند دخل مرموش أرض الملعب مودعا جماهير آينتراخت فرانكفورت بدموع الوفاء والاشتياق، وبعد 6 أيام فقط أعلن مانشستر سيتي عن الصفقة التي ترقبتها جميع الجماهير العربية.