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بيلينجهام يسب الحكم في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو وصور)

05:33 ص الإثنين 10 فبراير 2025
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    بيلينجهام يعترض على حكم مباراة أتليتيكو (1)
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    بيلينجهام يعترض على حكم مباراة أتليتيكو (2)
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    بيلينجهام يتحسر على ضياع فرصة
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    مبابي يحتفل بهدفه
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    لحظة تسديد ألفاريز ركلة جزاء ضد ريال مدريد
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    احتفال مبابي (2)
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    احتفال مبابي (1)
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    ريال مدريد ضد مبابي
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    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (3)
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    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (1)
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    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو التي أقيمت يوم السبت 8 فبراير، في الجولة 23 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا"، واقعة مؤسفة من لاعب الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول، تخطت الكرة خط الجانب الأيسر لمرمى ريال مدريد، ليحتسبها الحكم المساعد لصالح أتلتيكو مما أغضب جود بيلينجهام.

وتلفظ لاعب خط الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام، ضد الحكم المساعد بعد احتساب رمية تماس ضده، حيث رصدت إحدى الميكروفونات التي تتواجد بجانب الملعب سباب لاعب ريال مدريد.

وانتهت المباراة بتعادل ريال مدريد والأتليتي إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعزز الريال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما احتل أتلتيكو مدريد الوصافة برصيد 49 نقطة.

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بيلينجهام ريال مدريد بيلينجهام سيب حكم مباراة أتليتيكو الدوري الإسباني ريال مدريد وأتليتيكو
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