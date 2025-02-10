بيلينجهام يسب الحكم في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو (فيديو وصور)

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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو التي أقيمت يوم السبت 8 فبراير، في الجولة 23 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا"، واقعة مؤسفة من لاعب الفريق الأبيض.

وفي الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول، تخطت الكرة خط الجانب الأيسر لمرمى ريال مدريد، ليحتسبها الحكم المساعد لصالح أتلتيكو مما أغضب جود بيلينجهام.

وتلفظ لاعب خط الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام، ضد الحكم المساعد بعد احتساب رمية تماس ضده، حيث رصدت إحدى الميكروفونات التي تتواجد بجانب الملعب سباب لاعب ريال مدريد.

وانتهت المباراة بتعادل ريال مدريد والأتليتي إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وعزز الريال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما احتل أتلتيكو مدريد الوصافة برصيد 49 نقطة.

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