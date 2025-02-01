صلاح لا يتوقف عن تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

"بعد ثنائية صلاح".. قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمس

كتب - محمدج القرش:

واصل نجم منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، كسر الأرقام القياسية وتحقيق التاريخ في الدوري الإنجليزي مع الريدز.

وسجل صلاح هدف تقدم ليفربول على بورنموث في الدقيقة 30 من الشوط الأول، ليعزز صدارة الريدز بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ووصل المصري للهدف رقم 177 له في البريميرليج، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ متساويا مع فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق.

ويتبقى 7 أهداف فقط لصلاح من أجل معادلة اللاعب السابق لمانشستر سيتي، أجويرو، في المركز الخامس بجدول الهدافين.

جدول هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

6.محمد صلاح - 177 هدفا في 286 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة