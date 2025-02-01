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هدف صلاح في مرمي بورنموث بالدوري الإنجليزي (فيديو)

05:45 م السبت 01 فبراير 2025

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

واجه ليفربول نظيره بورنموث اليوم السبت 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح ليفربول بقدم هداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة.

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