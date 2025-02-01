نوتنجهام فورست يقسو على برايتون بسباعية في الدوري الإنجليزي



كتب ـ محمد الميموني:

فاز نوتينجهام فورست على نظيره برايتون اليوم السبت 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز فورست على نظيره برايتون بنتيجة 7 ـ 0 على ملعب سيتي جراوند.

وجاء الهدف الأول لصالح نوتنجهام فورست بقدم لويس دانك في الدقيقة 12، ثم جاء الهدف الثاني بقدم مورجان جيبس في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

بينما جاء الثالث والرابع والخامس بقدم كريس وود في الدقيقة 32 و64 و69 من عمر المباراة، ثم جاء السادس بقدم نيكو ويليامز في الدقيقة 89، واختتم جوتا سيلفا حفلة الأهداف بالدقيقة 90+1.

يذكر أن نوتنجهام يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز العاشر برصيد 34 نقطة.