إعلان

هالاند يحصد جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر

كتب : محمد القرش

02:02 م 10/10/2025

هالاند من مباراة الهلال

حصد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي، جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر.

وبدأ هالاند شهر سبتمبر بتسجيله هدفين ليساعد بيب جوارديولا على تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 ضد مانشستر يونايتد في ملعب الاتحاد.

وأكد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما قوة شخصيته في المباريات الكبيرة، حيث سجل هدف تعادل السيتي مع أرسنال 1-1.

واختتم الدولي النرويجي الشهر بتسجيل هدفين في اللحظات الأخيرة ليساعد سيتي على تحقيق فوز كبير 5-1 على بيرنلي في الدوري على ملعب الاتحاد.

ورفعت تلك الثنائية رصيد هالاند إلى 133 هدفا مع مانشستر سيتي، ليدخل قائمة أفضل 10 هدافين عبر التاريخ.

هالاند الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

إعلان

