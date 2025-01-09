"مبلغ ضخم".. فرانكفورت يضع شرطا لرحيل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، شرطا لدى آينتراخت فرانكفورت للموافقة على رحيل المحترف المصري عمر مرموش، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة، أن آينتراخت فرانكفورت، سيوافق على رحيل عمر مرموش في يناير الحالي، إذا وصل عرض مانشستر سيتي إلى 70 أو 80 مليون يورو.

وجذب عمر مرموش اهتمام أكثر من ناد، خلال الفترة الحالية، بعد المستوى الذي يظهر به مع الفريق الألماني، إذ أنه خاض 24 مباراة بالموسم الحالي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

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