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"غياب تام للأجانب ".. قائمة الأهلى لرحلة كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان

08:02 م الأربعاء 08 يناير 2025

مارسيل كولر

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كتبت - نهى خورشيد:

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة الأساسية للاعبين المتجهين إلى كوت ديفوار استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

وضمت قائمة الأحمر والتي شهدت غياب تام للأجانب تواجد 22 لاعبًا، وهم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

في خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - كريم وليد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد - حسين الشحات.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلى نظيره ستاد أبيدجان يوم السبت المقبل، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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مارسيل كولر النادي الأهلي مباراة الأهلي وستاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا
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