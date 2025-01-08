جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير، العديد من المواجهات القوية في نصف نهائي كأس كاراباو والسوبر الإسباني.

ويلاقي ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير في نصف نهائي كأس كاراباو، بينما يواجه برشلونة منافسه أتلتيك بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني.

موعد مباريات كأس كاراباو

توتنهام ضد ليفربول - 10 مساء - beIN Sports 1

موعد مباريات السوبر الإسباني

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - 9 مساء - SSC News HD

موعد مباريات الدوري الاسكتلندي

سيلتيك ضد دندي يونايتد - 9.45 مساء

كيلمارنوك ضد ماذرويل - 9.45

موعد مباريات كأس تركيا

بولو سبور ضد أيوب سبور - 2.30 عصرا

جالاتا سراي ضد إسطنبول - 5 مساء

طرابزون ضد آلانيا سبور - 7.30 مساء