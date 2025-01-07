"القرد الأسود".. ريال مدريد يكشف الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس

كتب ـ محمد عبدالهادي:

شن نادي ريال مدريد حملة عبر قناته التليفزيونية للدفاع عن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لهجمات عنصرية من جماهير فالنسيا في ملعب "الميستايا".

وعرض النادي مقاطع فيديو تظهر الجماهير وهي تصرخ بعبارات عنصرية مثل "الأسود" و"القرد" عندما كانت الكرة تصل إلى فينيسيوس.

هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب لهذه الهتافات، حيث تكررت نفس الواقعة في مايو 2023.

عقب الحادثة الأخيرة، تم القبض على 3 مشجعين وحُكم عليهم بالسجن 8 أشهر وحظر دخول المدرجات لمدة عامين.

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