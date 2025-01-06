لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:00

ميلان

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

3 0
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

1 1
14:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

إعلان

اشتباك ومقذوفات بين لاعبي ليفربول بعد التعادل مع اليونايتد.. القصة كاملة

04:12 م الإثنين 06 يناير 2025

لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبدالهادي:

شهدت غرفة ملابس فريق ليفربول حالة من التوتر في الساعات الماضية، وذلك بعد التعادل المحبط أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لتقارير نقلها موقع "CaughtOffside" الإنجليزي، فإن غرفة خلع ملابس ليفربول شهدت العديد من الانفعالات بعد المباراة، حيث تم فصل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز والظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد عن قائد الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك، بعدما كادوا يتشابكون بالأيدي.

وأضافت التقارير أنه رجال الأمن الذين كانوا خارج غرفة خلع الملابس، سمعوا أصوات قذف أشياء وصراخ أثناء الجلسة التي تلت المباراة، مما يعكس حجم التوتر والانزعاج بين اللاعبين.

وقد تعرض أرنولد لانتقادات قاسية، خاصة من قائد دفاعات الفريق فيرجيل فان دايك، الذي وصف تراجع مستوى اللاعب بالكسل.

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: انتقال لاعب الأهلي للسويحلي الليبي

ديربي ميلانو بين العنف والتوتر.. أبرز 8 مشاجرات في تاريخ مواجهات إنتر وميلان

شجار لاعب ليفربول ليفربول فان دايك ألكسندر أرنولد داروين نونيز الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفاصيل الباقات.. أسعار فواتير الخط الأرضي الجديدة 2025
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها