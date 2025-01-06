اشتباك ومقذوفات بين لاعبي ليفربول بعد التعادل مع اليونايتد.. القصة كاملة

كتب - محمد عبدالهادي:

شهدت غرفة ملابس فريق ليفربول حالة من التوتر في الساعات الماضية، وذلك بعد التعادل المحبط أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لتقارير نقلها موقع "CaughtOffside" الإنجليزي، فإن غرفة خلع ملابس ليفربول شهدت العديد من الانفعالات بعد المباراة، حيث تم فصل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز والظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد عن قائد الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك، بعدما كادوا يتشابكون بالأيدي.

وأضافت التقارير أنه رجال الأمن الذين كانوا خارج غرفة خلع الملابس، سمعوا أصوات قذف أشياء وصراخ أثناء الجلسة التي تلت المباراة، مما يعكس حجم التوتر والانزعاج بين اللاعبين.

وقد تعرض أرنولد لانتقادات قاسية، خاصة من قائد دفاعات الفريق فيرجيل فان دايك، الذي وصف تراجع مستوى اللاعب بالكسل.

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