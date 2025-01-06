ديربي ميلانو بين العنف والتوتر.. أبرز 8 مشاجرات في تاريخ مواجهات إنتر وميلان

كتب - محمد عبدالهادى:

مشاجرات ديربي ميلانو هي جزء من التاريخ الحافل لهذا التنافس المثير بين إي سي ميلان وإنتر ميلان، والتي لا تقتصر على الأداء داخل الملعب، بل تمتد لتشمل العديد من اللحظات المثيرة للجدل والصراعات الساخنة التي تحدث بين اللاعبين والمدربين، وحتى الجماهير.

أبرز 10 مشاجرات في تاريخ ديربي ميلانو

1. مشاجرة إبراهيموفيتش وماتيرازي (2009)

كانت هذه واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ ديربي ميلانو، حيث تطورت الأمور في هذه المباراة بين زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان وماركو ماتيرازي مدافع إنتر، واندلعت مشادة كلامية حادة بين اللاعبين.

وتوتر الموقف الذي وصل إلى دفع إبراهيموفيتش لماتيرازي، في حين كانت هناك مشادات متبادلة بين اللاعبين بتبادل الشتائم.

2. القتال بين اللاعبين في ديربي 2005

شهدت هذه المباراة اشتباكًا بين لاعبين من الفريقين خلال الشوط الثاني، حيث كان جنيارو جاتوزو، نجم ميلان الشرس، طرفًا في هذا العراك.

وكان الصراع على الكرة في وسط الملعب قد تطور إلى مناوشات قوية بين اللاعبين، ما جعل الأجواء مشحونة طوال المباراة.

3. الجدال بين ماركو ماتيرازي ورونالدينيو (2008)

ماركو ماتيرازي كان دائمًا طرفًا في مشاجرات ديربي ميلانو، وهذه المرة كان مع رونالدينيو نجم ميلان.

وتطور الموقف في المباراة إلى مشادة كلامية بين اللاعبين بعد احتكاك غير ضروري في منطقة وسط الملعب.

4. الركلة العنيفة من جيريمي مينيز (2014)

قام لاعب ميلان جيريمي مينيز بركل جوان فييرا لاعب إنتر، مما أدى إلى مشادة في وسط الملعب.

ورغم أن الحادثة لم تتحول إلى اشتباك جسدي كامل، إلا أن الركلة أثارت حفيظة اللاعبين وجماهير الفريقين.

5. تبادل الشتائم بين لاعبي الفريقين في ديربي 2017

في إحدى مباريات ديربي ميلانو، تصاعدت الأمور بين لاعبي الفريقين بشكل غير مسبوق، حيث وقع اشتباك بين سيموني فيرجيلي من ميلان ورادجا ناينجولان من إنتر، مما أدى إلى تبادل الشتائم والتهديدات بين اللاعبين.

6. اللكمة بين مدربي الفريقين (2005)

في هذه المباراة، كان روبرتو مانشيني مدرب إنتر وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للميلان، في صراع مستمر على الخطوط.

وتطور الموقف إلى توجيه مانشيني لضربة خفيفة نحو أنشيلوتي بعد كلمة حادة بينهما خلال سير المباراة.

7. الاشتباك بين الجماهير (2019)

كما هو الحال في كل ديربي، جماهير الفريقين يشاركون في أجواء حماسية تزداد حرارة في كل مرة.

وفي هذه المباراة، حدثت مشادات بين الجماهير في المدرجات، وصلت إلى حد تبادل العنف بين المشجعين، وقامت الشرطة بإغلاق بعض المناطق في الملعب بسبب الاشتباكات بين الجماهير.

8. مشاجرة الأهداف الملغاة (2004)

تم إلغاء هدف كان قد سجله أندريا بيرلو لصالح ميلان، الأمر الذي أثار غضب لاعبي الفريق وخصوصًا أليساندرو نيستا الذي اعترض على قرار الحكم، وسط انتقادات للحكم والاحتجاجات على القرارات التحكيمية.

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