صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد
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كتب - محمد القرش:
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهد تشكيل ليفربول تواجد النجم المصري، محمد صلاح، بجانب المدافع الهولندي فيرجل فان دايك.
تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: فان دايك - كوناتي - روبرتسون - أرنولد.
خط الوسط: جونز - ماك اليستر - جرافينبيرش.
خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - لويس دياز.
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