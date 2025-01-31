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بعد صراعه مع الزمالك لضمه.. رابيد بوخارست يعلن رحيل أرون بوبيندزا

12:14 م الجمعة 31 يناير 2025
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    أرون بوبيندزا الجابوني
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني4
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني1
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني2
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    الجابوني أرون بوبيندزا
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    أرون بوبيندزا
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    الجابوني أرون بوبيندزا
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    أرون بوبيندزا
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    أرون بوبيندزا الجابوني
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني، في بيان رسمي، انتقال لاعبه الجابوني أرون بوبيندزا إلى نادي تشجيانج بروفيشنال الصيني.

وقال بيان النادي: "تم نقل آرون بوبندزا إلى دوري الدرجة الأولى الصيني، إلى تشجيانج بروفيشنال، الفريق الذي احتل المركز السابع في النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز، جاء المهاجم الجابوني إلى رابيد في سبتمبر من العام الماضي كلاعب حر، بعد أن لعب الموسم الماضي مع إف سي سينسيناتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

وكشف موقع gsp الروماني، قيمة انتقال أرون بوبيندزا إلى تشجيانج بروفيشنال، والتي تبلغ 800 ألف يورو، ليرحل اللاعب الذي انضم إلى النادي الروماني بعد صراع مع الزمالك.

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع المهاجم الجابوني والحصول على بطاقته الدولي، قبل أن يعلن النادي الروماني ضمه، ليعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الأبيض بعدها، تقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي ضد اللاعب.

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أرون بوبيندزا رابيد بوخارست رحيل أرون بوبيندزا تشجيانج بروفيشنال الصيني الزمالك
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