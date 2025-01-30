الدحيل القطري يعلن قطع إعارة مدافع الأهلي

كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الدحيل القطري مساء اليوم الخميس قطع إعارة يوسف أيمن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الدحيل عبر منصة "إكس":" عودة يوسف أيمن لصفوف الطوفان".

وكانت إدارة القلعة الحمراء أعلنت ضم يوسف أيمن في 17 يوليو الماضي، وشارك مع الفريق الكروي في مباراتين فقط، كما حصد لقب وحيد خلال فترة تواجده وهو كأس السوبر المصري.

ويتصدر الفريق الكروي بالنادي الدحيل جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الغرافة.

وفي سياق منفصل، تستعد القلعة الحمراء للإعلان عن صفقة النجم المغربي أشرف بن شرقي نجم الريان القطري والزمالك الأسبق.



