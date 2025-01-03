لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

إنبي

- -
17:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"سيكون عاما جيدا إن شاء الله".. رونالدو يكشف مدى سعادة عائلته في السعودية (فيديو)

04:47 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    رونالدو من تدريبات النصر (2)
  • عرض 15 صورة
    رونالدو من تدريبات النصر (3)
  • عرض 15 صورة
    رونالدو (1)
  • عرض 15 صورة
    رونالدو
  • عرض 15 صورة
    رونالدو 3
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (2)
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز رفقة كريستاينو رونالدو (1)
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 15 صورة
    رونالدو
  • عرض 15 صورة
    رونالدو 1
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)
  • عرض 15 صورة
    كريستيانو رونالدو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف المهاجم البرتغالي ولاعب النصر، كريستيانو رونالدو، مدى سعادته هو وعائلته في دولة السعودية.

وقال رونالدو في مقابلة مع الموقع الرسمي لدوري روشن: "من أفضل لحظاتي مع النصري، الفوز بلقب كأس الملك سلمان ضد الهلال، أعتقد أنها أصعب مباراة خضناها، وهذا العام سيكون جيدا للنصر إن شاء الله".

وأضاف: "يُنظى إليّ كقدوة داخل وخارج الملعب، وشرف لي أن أكون السبب في قدوم العديد من اللاعبين إلى الدوري السعودي وتطوير المنظومة، وخلال الخمسة المقبلة أتطلع إلى أن يستمر الدوري في التطور".

وواصل: "نحاول أن نحصد العديد من البطولات للنصر، مثل دوري أبطال آسيا الذي أحلم بالفوز به، بجانب لقب الدوري السعودي".

واختتم البرتغالي: "عائلتي سعيدة جدا في السعودية، حيث بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الجميل، على مستوى كرة القدم نحاول التحسن والتطور، المنافسة صعبة مع الهلال والاتحاد".

يُذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر في موسم 2022/23 بعدما فسخ تعاقده مع نادي النصر السعودي.

اقرأ أيضًا:

"بركات السيدات وجراحة الصليبي في نفس اليوم".. حكاية التوأم حبيبة وجنى المهدي

"هالاند أغلى مني".. صلاح يوجه رسالة لفانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

رونالدو النصر عائلة رونالدو كريتسانو رونالدو الهلال السعودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان