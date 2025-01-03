كتب - محمد القرش:

كشف المهاجم البرتغالي ولاعب النصر، كريستيانو رونالدو، مدى سعادته هو وعائلته في دولة السعودية.

وقال رونالدو في مقابلة مع الموقع الرسمي لدوري روشن: "من أفضل لحظاتي مع النصري، الفوز بلقب كأس الملك سلمان ضد الهلال، أعتقد أنها أصعب مباراة خضناها، وهذا العام سيكون جيدا للنصر إن شاء الله".

وأضاف: "يُنظى إليّ كقدوة داخل وخارج الملعب، وشرف لي أن أكون السبب في قدوم العديد من اللاعبين إلى الدوري السعودي وتطوير المنظومة، وخلال الخمسة المقبلة أتطلع إلى أن يستمر الدوري في التطور".

وواصل: "نحاول أن نحصد العديد من البطولات للنصر، مثل دوري أبطال آسيا الذي أحلم بالفوز به، بجانب لقب الدوري السعودي".

واختتم البرتغالي: "عائلتي سعيدة جدا في السعودية، حيث بدأنا حياة جديدة في هذا البلد الجميل، على مستوى كرة القدم نحاول التحسن والتطور، المنافسة صعبة مع الهلال والاتحاد".

يُذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر في موسم 2022/23 بعدما فسخ تعاقده مع نادي النصر السعودي.

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