محمد صلاح: "قدوتي رونالدو الظاهرة.. وأريد تحقيق البريميرليج أكثر من الأبطال"

كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن بداية مسيرته في كرة القدم، وطموحاته خلال الفترة المقبلة وقدوته في اللعبة.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر TNT Sports México: "لدي العديد من الأصدقاء المقربين، مثل هازارد، فنحن أصدقاء جدا وعندما نرى بعضنا البعض نستمتع كثيرا، لكنني قريب أيضا من تسيميكاس وسوبوسلاي".

وأضافت عن التصويت للبرازيلي فينيسيوس جونير في جائزة الكرة الذهبية: "أنه لاعبا جيدا للغاية، يتحسن كل عام وآمل أن يستمر في القيام بأشياء جيدة له ولبلاده، ونعم هو لاعب جيد لذلك قمت بالتصويت له، وبالنسبة لقدوتي، رونالدو نازاريو، أنه رائعا، أقول أيضًا توتي وزيدان، ولكنه رونالدو الظاهرة يأتي أولا دائمًا أنه استثنائي".

وواصل: "في الماضي كنت أستمتع بالفوز ولكنني فزت بالعديد من الأشياء، لذا أشكر الله على ذلك، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لم يعد يحفزني، أريد فقط الفوز بالبطولات وخاصة هذا الموسم أريد تحقيق البريميرليج أكثر من الأبطال".

وانتقل للحديث عن بدايته، قائلا: "أتيت من منطقة ليس لدينا فيها الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا أو على مستوى عالِ، لذا أريد فقط أن أجعلهم (في مصر) يعتقدون أنهم قادرون على تحقيق أي شيء يريدونه، لذا آمل أن يكون لديهم هذا الاعتقاد الآن، أن كان هناك شخص في المستوى الأعلى لسنوات عديدة".

وأتم تصريحاته: "عندما كنت أسافر لمدة أربع ساعات ونصف في ثلاث سيارات لم أكن متعبًا وأذهب للتدريبات لمدة ساعتين، ثم أعود لمدة أربع ساعات ونصف، أما الآن عندما أذهب ويستغرق الأمر ساعتين أكون متعبًا، أنه أمرا مضحكا. ولكن نعم لقد مررت بوقت عصيب ولكنني سعيد لأنني تمكنت من الوصول إلى هنا".

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