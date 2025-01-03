صحيفة بريطانية تؤكد سعي السيتي نحو مرموش.. وتكشف السبب

3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد اليوم

كتب - محمد القرش:

قرر المدير الفني الإسباني، بيب جوارديولا، التعاقد مع عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما احتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع بداية العام الجديد 2025.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي سيجد صعوبة في التعاقد مع عمر مرموش، بسبب طموح فريق آينتراخت فرانكفورت في تعزيز مكانته بدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن السيتي يفضل التعاقد مع المهاجم المصري صاحب الـ 25 عاما بسبب إمكانياته الرائعة، حيث يستطيع اللعب في أي مركز بالخط الهجومي.

وفي موسم 2024/25 شارك مرموش في 24 مباراة مع فرانكفورت بجميع المسابقات، حيث ساهم في 30 هدفا (سجل 18 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة).

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