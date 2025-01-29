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كتب - محمد القرش:

تعرض منتخب مصر الأول لكرة اليد لخسارة قاسية منذ قليل على يد فرنسا بنتيجة 34-33، في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال.

وفاز المنتخب الفرنسي على الفراعنة في الثانية الأخيرة، وتحديدا قبل 3 أجزاء من الثانية قبل نهاية الشوط الثاني "29.59.7".

وظهرت الحسرة على وجوه لاعبي المنتخب المصري بعد الخسارة المفاجأة، مما أدى إلى سقوط دموع عدد من اللاعبين، بينهم سيف الدرع الذي بكى أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

وتواجد فراعنة اليد في ربع النهائي، للمرة الرابع على التوالي والثامن في عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره كرواتيا يوم الخميس الموافق 3 يناير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يُذكر أن بطولة العالم لُنظم في الفترة من 14 يناير حتى 2 فبراير 2025، بالاشتراك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

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