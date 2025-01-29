مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

دموع الحسرة تتساقط من لاعبي منتخب مصر لكرة اليد (صور)

12:55 ص الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حسرة لاعبي منتخب مصر من الخسارة أمام فرنسا (2)
  • عرض 9 صورة
    لحظة تسجيل فرنسا هدف الفوز على مصر
  • عرض 9 صورة
    حسرة لاعبي منتخب مصر من الخسارة أمام فرنسا (1)
  • عرض 9 صورة
    حسرة لاعبي منتخب مصر من الخسارة أمام فرنسا (6)
  • عرض 9 صورة
    حسرة لاعبي منتخب مصر من الخسارة أمام فرنسا (1)
  • عرض 9 صورة
    حسرة لاعبي منتخب مصر من الخسارة أمام فرنسا (5)
  • عرض 9 صورة
    علي زين
  • عرض 9 صورة
    حسرة لاعبي منتخب مصر من الخسارة أمام فرنسا (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تعرض منتخب مصر الأول لكرة اليد لخسارة قاسية منذ قليل على يد فرنسا بنتيجة 34-33، في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال.

وفاز المنتخب الفرنسي على الفراعنة في الثانية الأخيرة، وتحديدا قبل 3 أجزاء من الثانية قبل نهاية الشوط الثاني "29.59.7".

وظهرت الحسرة على وجوه لاعبي المنتخب المصري بعد الخسارة المفاجأة، مما أدى إلى سقوط دموع عدد من اللاعبين، بينهم سيف الدرع الذي بكى أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

وتواجد فراعنة اليد في ربع النهائي، للمرة الرابع على التوالي والثامن في عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره كرواتيا يوم الخميس الموافق 3 يناير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

يُذكر أن بطولة العالم لُنظم في الفترة من 14 يناير حتى 2 فبراير 2025، بالاشتراك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة في المعلومات.. من هو أحمد العش صاحب أزمة عامل الزمالك؟

نقل مباراتي الأهلي والزمالك لهذا السبب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد نتيجه مباراه مصر وفرنسا في كره اليد سيف الدرع كاس العالم لكرة اليد مصر و فرنسا بطولة العالم لكرة اليد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان