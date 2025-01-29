كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر حسام حسن مدرب منتخب مصر صورته رفقة شقيقه إبراهيم حسن، من مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا، فيما نشر اللاعب التونسي فرجاني ساسي صورة لتصميم البطولة، وشارك مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ونانت الفرنسي، صورة لمباريات مصر في البطولة.

وشارك ناصر منسي لاعب الزمالك، متابعيه صورة احتفاله بهدفه في مباراة الجونة، كما نشر مصطفى شلبي صورته رفقة عبدالله السعيد من نفس المباراة، فيما نشر محمد صبحي حارس مرمى الأبيض، صورته وهو يضحك أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء.

ودعم مصطفى العش لاعب الأهلي، شقيقه أحمد العش لاعب الجونة، بعد اشتباكه مع أحد عمال الزمالك في المباراة السابق، وكتب الأخير عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "بتأسف على رد فعلي اللي الناس شافته مني امبارح، لا ده طبعي ولا دي أخلاقي الحمدالله، بس أنا اتغلط في أمي في الملعب، واللي حصل مني اني انفعلت ردا على الغلط ده، لكن بتأسف مرة ثانية وكلمت الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة واعتذرت له على ما بدر مني، فارجو من الجميع تقبل اعتذاري".

واحتفل ثنائي الزمالك نبيل عماد دونجا وأحمد فتوح، بعد ميلاد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، فيما نشر كهربا لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد الليبي، صورته من صالة الألعاب الرياضية.

ووجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى رابطة الأندية المصرية، وكتب على "ستوري إنستجرام": "يجب أن تقوم رابطة الأندية بدورها في حماية حقوق الأندية، يجب أن يطالب مجالس إدارات الأندية لاجتماع طارئ في مقر الرابطة لمطالبة اتحاد الكرة بإلزام لجنة الحكام بالخروج بمعايير ثابتة معلنة للقرارات التحكيمية وبأن تطالب الرابطة بأن يكون تعيين الحكام لإدارة المباريات بشروط واضحة للجميع وبأن يتم معاقبة أي حكم لا يلتزم بهذه المعايير بإيقافه ثم إلزامه بإدارة مباريات في المسابقات في الدرجات الأدنى لمدة أسبوعين على الأقل قبل عودته لإدارة مباريات".

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