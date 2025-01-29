ما هو ترتيب محمد صلاح في قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً؟
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
كتبت-هند عواد:
كشف تقرير صحفي مؤخر، وجود النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً على مستوى العالم حالياً.
رياض محرز الأعلى أجرا في أفريقيا
ووفقاً لموقع "GivemeSport" البريطاني، يتصدر الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، القائمة براتب أسبوعي ضخم يبلغ 827,448 جنيهًا إسترلينيًا، ما يجعله اللاعب الإفريقي الأعلى أجراً.
ويأتي في المركز الثاني السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي النصر السعودي، براتب أسبوعي قدره 634,060 جنيهًا إسترلينيًا.
أما المركز الثالث فكان من نصيب مواطنه كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، الذي يتقاضى 550,047 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعياً.
راتب محمد صلاح
في المقابل، يحصل محمد صلاح على راتب أسبوعي يبلغ 350,000 جنيه إسترليني، ليحتل المركز الرابع في القائمة.
ويتبعه المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد، براتب أسبوعي قدره 295,000 جنيه إسترليني.
قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً:
رياض محرز (أهلي جدة السعودي) - 827,448 جنيهًا إسترلينيًا
ساديو ماني (النصر السعودي) - 634,060 جنيهًا إسترلينيًا
كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) - 550,047 جنيهًا إسترلينيًا
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - 350,000 جنيه إسترليني
عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - 295,000 جنيه إسترليني
أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - 230,639 جنيهًا إسترلينيًا
فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) - 221,921 جنيهًا إسترلينيًا
توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) - 200,000 جنيه إسترليني
إينياكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني) - 180,707 جنيهًا إسترلينيًا
إدوارد ميندي (الأهلي السعودي) - 174,366 جنيهًا إسترلينيًا
اقرأ أيضًا:
تحرك مفاجئ من بيراميدز للحصول على نقاط مباراة الأهلي
فيديو قد يعجبك: