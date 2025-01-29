ما هو ترتيب محمد صلاح في قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً؟

استبعاد محمد صلاح من مباراة ليفربول وآيندهوفن

"وقف الديك بأيديك واعمل اللي عليك".. من هو خالد خيري معلق مباريات اليد؟

كتبت-هند عواد:

كشف تقرير صحفي مؤخر، وجود النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً على مستوى العالم حالياً.

رياض محرز الأعلى أجرا في أفريقيا

ووفقاً لموقع "GivemeSport" البريطاني، يتصدر الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، القائمة براتب أسبوعي ضخم يبلغ 827,448 جنيهًا إسترلينيًا، ما يجعله اللاعب الإفريقي الأعلى أجراً.

ويأتي في المركز الثاني السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي النصر السعودي، براتب أسبوعي قدره 634,060 جنيهًا إسترلينيًا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مواطنه كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي، الذي يتقاضى 550,047 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعياً.

راتب محمد صلاح

في المقابل، يحصل محمد صلاح على راتب أسبوعي يبلغ 350,000 جنيه إسترليني، ليحتل المركز الرابع في القائمة.

ويتبعه المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد، براتب أسبوعي قدره 295,000 جنيه إسترليني.

قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً:

رياض محرز (أهلي جدة السعودي) - 827,448 جنيهًا إسترلينيًا

ساديو ماني (النصر السعودي) - 634,060 جنيهًا إسترلينيًا

كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) - 550,047 جنيهًا إسترلينيًا

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - 350,000 جنيه إسترليني

عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - 295,000 جنيه إسترليني

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - 230,639 جنيهًا إسترلينيًا

فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) - 221,921 جنيهًا إسترلينيًا

توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) - 200,000 جنيه إسترليني

إينياكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني) - 180,707 جنيهًا إسترلينيًا

إدوارد ميندي (الأهلي السعودي) - 174,366 جنيهًا إسترلينيًا

اقرأ أيضًا:

تحرك مفاجئ من بيراميدز للحصول على نقاط مباراة الأهلي