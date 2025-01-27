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قرعة كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على مجموعة منتخب مصر

10:46 م الإثنين 27 يناير 2025
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    حسام حسن مدرب منتخب مصر
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    حسام حسن يعترض على الحكم
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أقيم اليوم الثلاثاء 27 يناير، قرعة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب من 21 ديسمبر من العام الجاري حتى 18 يناير 2026.

قرعة كأس أمم إفريقيا 2025

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب كلا من: جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

وتتكون البطولة من 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات ، يتأهل منها الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث ، إلى دور المجموعات.

و هذه النسخة هي ال35 من البطولة ، تستضيفها المغرب بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمنحها حق الاستضافة.

وتشهد كأس أمم أفريقيا 2025 مشاركة 5 منتخبات عربية وهي مصر،المغرب، الجزائر، تونس ، السودان.

ويتربع منتخب مصر على قمة المنتخبات المتوجة بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 بطولات، متفوقًا على أقرب منافسيه الكاميرون بلقبين.

وتوج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا خلال 7 نسخ والتي جاءت في الأعوام الآتية: 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

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