قبل القرعة.. تصنيف منتخبات كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب - محمد القرش:

تقام مراسم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء في العاصمة المغربية الرباط.

وتأهل 24 منتخبا إلى دور المجموعات، جاءوا كالتالي: مصر - المغرب - الجزائر - تونس - جزر القمر - السودان - الكاميرون - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - السنغال - أوغندا - زامبيا - نيجيريا - أنجولا - الكونغو الديمقراطية - بوركينا فاسو - الجابون - بوتسوانا - بنين - غينيا الاستوائية - تنزانيا - مالي - موزمبيق - زيمبابوي.

وسيتم توزيع الـ24 منتخبا على 6 مجموعات وكل مجموعة بها 4 منتخبات من الأربع تصنيفات، ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث في ثمن النهائي "دوري الـ16".

تصنيف منتخبات كأس الأمم الأفريقية 2025

المستوى الأول

مصر - الجزائر - المغرب - نيجيريا - كوت ديفوار - السنغال.

المستوى الثاني

تونس - جنوب إفريقيا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثالث

أوغندا - غينيا الاستوائية - الجابون - أنجولا - زامبيا - بنين.

المستوى الرابع

السودان - جزر القمر - موزمبيق - بوتسوانا - تنزانيا - زيمبابوي.

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