تجديد عقد زيزو ومحمد صلاح.. هل يلتقيان بالدوري السعودي؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك وعقد محمد صلاح مع ليفربول ملفان مختلفان في كثير من التفاصيل ولكن يتفقان أن كليهما بالفترة الحرة من عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25 وأن الرحلة قد تصل بهما في الدوري السعودي الموسم المقبل 2025/26.

تجديد عقد زيزو مع الزمالك

تجديد عقد زيزو مع الزمالك لم يُحسم بعد بل تصاعد الأمر خلال الفترة الماضية بعد تسريبات عن تفاصيل جلسات الإدارة مع والد زيزو واللاعب نفسه لتجديد التعاقد.

زيزو أصدر بياناً في هذا السياق عبر story بحسابه على انستجرام، جاء جزء منه كالتالي:"أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية ويجب إيقافه؛ جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع".

"إذا أراد نادى الزمالك استمراري فسأبقى حتى تنتهى الأزمة المالية وإذا كنت الملف الأخير الذي سينظر فيه بعد صرف مستحقات اللاعبين وتجديد العقود وجلب لاعبين جدد فأنا مستعد للانتظار وإذا رأى أن الجوانب المادية المتعلقة بى ستصب في مصلحته سأكون جاهزاً للتعاون بأى طريقة ممكنة وفى النهاية هدفى الوحيد هو رؤية نادي الزمالك وجماهيره في أفضل حالة ومكانة شكرًا لكم جميعاً".

عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك

تجديد عقد زيزو مع الزمالك ينقصه بعض الاتفاقات على طريقة سداد قيمته، بحسب تصريحات سابقة لمصدر مطلع على سير الصفقة لمصراوي.

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق للاعب صاحب الـ 29 التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الجارية دون الرجوع لمسؤولي الزمالك.

وكان زيزو قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2018/19.

راتب أحمد سيد زيزو

راتب أحمد سيد زيزو بحسب عقد تم تسريبه في وقت سابق يصل إلى 38 مليون جنيه بالموسم الأول على أن يحصل على 50 مليون جنيه بالموسمين الثاني والثالث.

ويحصل كذلك "زيزو" على إضافات مالية كالتالي: 666 ألف جنيه مصري حال الفوز بالدوري و مليون و333 ألفًا حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

العروض السعودية لأحمد سيد زيزو

تجديد عقد زيزو إذا لم يتم فقد تكون الوجهة الأقرب له الدوري السعودي في ظل العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية من أندية سعودية ترغب في ضمه خلال الانتقالات الشتوية الجارية ومن قبلها ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، قال في تصريحات مؤخرًا عبر قناة أون تايم سبورتس: "توجد تفاصيل جديدة في أمر أحمد سيد زيزو، نادي نيوم السعودي الذي تقدم في وقت سابق بعرض لشراء زيزو مقابل 5.5 مليون دولار، يراقب ما سيحدث بين اللاعب والزمالك خلال الفترة الجارية".

صحيفة اليوم السعودية أوضحت عبر تقرير لها مؤخرًا انسحاب مسؤولي نادي الاتفاق في بلادها من صفقة ضم أحمد سيد زيزو خلال الانتقالات الشتوية الجارية في ظل طلبات المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بضم لاعبين جدد لتدعيم نواقص الفريق وتأخر اللاعب في الرد على العرض.

تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

تجديد عقد محمد صلاح أيضًا مع ليفربول لم يُحسم؛ إذ يرغب اللاعب كذلك تجديد تعاقده لمدة ثلاثة سنوات دون خفض راتبه في حين ترغب إدارة الريدز في التجديد لمدة موسم أو تقليل الراتب والتجديد لمدة موسمين أو ثلاثة بحسب تصريحات مصدر مطلع لمصراوي في وقت سابق.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25 ويمكنه التوقيع على أحد العروض التي وصلته مؤخرًا دون الرجوع لناديه الإنجليزي.

تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول أصبح مطلبًا جماهيريًا في ظل توّهج اللاعب صاحب الـ 32 عاماً بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري 2024/25 استكمالاً لأرقامه المميزة مع النادي منذ انضمامه في عام 2017.

عدد أهداف محمد صلاح

محمد صلاح شارك خلال الموسم الجاري بقميص فريق ليفربول بـ 32 مباراة سجل خلالها 23هدفًا وصنع 17 لزملائه خلال 2690 دقيقة لعب.

العروض السعودية لمحمد صلاح

تجديد عقد محمد صلاح إن لم يُحسم فنادي الهلال السعودي بحسب الصحفي المتخصص في ملف الانتقالات نيكولا شيرا يستعد لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع محمد صلاح بتوقيع عقدًا كلاعب حر بعقد حتى عام 2028 وهي المدة التي طلب صلاح من مسؤولي ليفربول التوقيع عليها.

عرض نادي الهلال ليس الوحيد على طاولة محمد صلاح ووكيل أعماله رامي عباس؛ إذ أشارت تقارير صحفية عالمية إلى وجود اهتمام من قبل مسؤولي نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.