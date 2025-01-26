عمر مرموش يكشف ما فعله مع لاعبي مانشستر سيتي في أول يوم بالنادي

تقييمه 7.. أرقام عمر مرموش في مباراته الأولي ضد تشيلسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عمر مرموش النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي كشف عن سبب شعوره بالراحة منذ يومه الأول بالنادي الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال مرموش في تصريحات لقناة ناديه عقب مباراة تشيلسي:"اللاعبون في مانشستر سيتي كانوا حقًا يعاملوني بطلف منذ اليوم الأول لقد أدخلوني في الأجواء وشعرت بالراحة وأنني وسط عائلة مانشستر سيتي منذ اليوم الأول".

وأبدى صاحب الـ 25 عاماً سعادته بما قدمه مع مانشستر سيتي في مباراته الأولى أمام تشيلسي، متمنيًا أن يستمر على الأداء ذاته:"إنها مجرد بداية لمزيد من الانتصارات".

وأتم عمر مرموش تصريحاته بقوله:"سعيد جداً؛ لوجودي مع مانشستر سيتي لقد فزنا بالمباراة وكانت الأجواء مجنونة في الملعب والجماهير ظلت تدعمنا طول اللقاء وشعرت بأننا سنفوز منذ أول دقيقة في المباراة".

أرقام عمر مرموش خلال مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

اللاعب صاحب القميص رقم 7 بصفوف مانشستر سيتي سجل هدفًا خلال اللقاء ولكن أُلغيّ؛ بداع وجود حالة تسلل، كما سدد كرة على المرمى وأخرى خارج المرمى.

عمر مرموش لمسّ الكرة خلال مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي 28 مرة، فيما مرر 11 تمريرة من بينها 10 تمريرات صحيحة بنسبة دقة وصلت إلى 91%، بينما أرسل تمريرة مفتاحية واحدة.

الوافد الجديد على صفوف مانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية الجارية فاز بـ5 التحامات أرضية من أصل 8 فيما قام بمراوغة واحدة صحيحة من أصل اثنين، بينما خسر حيازة الكرة 8 مرات ووقع في مصيدة التسلل 3 مرات.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

وسيستضيف فريق مانشستر سيتي عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل 29 يناير نظيره كلوب بروج البجليكي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

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