ضعيف.. تطورات مفاجئة في تفاوض ليفربول مع صلاح

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كتب - مراسل مصراوي:

طرأت تطورات جديدة في مفاوضات مجلس إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن إدارة ليفربول تواصلت مع رامي عباس وكيل صلاح، لكن العرض المقدم من الريدز كان ضعيف ماديا.

وكشف المصدر أنه من المتوقع أن يقدم ليفربول عرضا آخر لتجديد عقد الجناح المصري خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر أن هذا أول عرض يُقدم لصلاح في ملف التجديد، منذ بداية الموسم، والانباء التي كانت تتداول خلال الأيام الماضية مسربة من النادي للصحفيين.

واختتم المصدر أن مفاوضات نادي الهلال للتعاقد مع صلاح لم يحدث بها أي تطورات، حيث توقفت عند استفسارات فقط من رامي عباس.

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