أول تعليق من عمر مرموش بعد مباراته الأولى مع مانشستر سيتي

كل ما تريده عن المباراة الأولى لعمر مرموش مع مانشستر سيتي (صور وفيديو)

أقيم اليوم السبت الموافق 25 يناير ، ستة مباريات في منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

وشهدت أول مباراة بين بورنموث و نوتنجهام فورست وانتهت بفوز بورنموث 5-0 ، ثاني مباراة بين برايتون و إيفرتون وانتهت بفوز إيفرتون 1-0 ، ثالث مباراة بين ليفربول و إبسويتش تاون وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 ، رابع مباراة بين ساوثهامبتون و نيوكاسل يونايتد انتهت بفوز نيوكاسل 3-1 ، خامس مباراة بين أرسنال و وولفرهامبتون انتهت بفوز أرسنال 1-0 ، سادس مباراة بين مانشستر سيتي و تشيلي وانتهت بفوز المان يونايتد بنتيجة 3-1.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- ليفربول..53 نقطة

2- أرسنال..47 نقطة

3- نوتنجهام فورست ..44 نقطة

4- مانشستر سيتي..41 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد..41 نقطة

6- تشيلسي..40 نقطة

7- بورنموث..40 نقطة

8- أستون فيلا..36 نقطة

9- برايتون..34 نقطة

10- فولهام..33 نقطة

11- برينتفورد..28 نقطة

12- كريستال بالاس..27 نقطة

13- مانشستر يونايتد..26 نقطة

14- وست هام يونايتد..26 نقطة

15- توتنهام هوتسبر..24 نقطة

16- إيفرتون..23 نقطة

17- وولفرهامبتون..16 نقطة

18- إبسويتش تاون..16 نقطة

19- ليستر سيتي..14 نقطة

20- ساوثهامبتون..6 نقاط