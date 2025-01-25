بعد فوز صلاح ومرموش.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
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أقيم اليوم السبت الموافق 25 يناير ، ستة مباريات في منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"
وشهدت أول مباراة بين بورنموث و نوتنجهام فورست وانتهت بفوز بورنموث 5-0 ، ثاني مباراة بين برايتون و إيفرتون وانتهت بفوز إيفرتون 1-0 ، ثالث مباراة بين ليفربول و إبسويتش تاون وفاز ليفربول بنتيجة 4-1 ، رابع مباراة بين ساوثهامبتون و نيوكاسل يونايتد انتهت بفوز نيوكاسل 3-1 ، خامس مباراة بين أرسنال و وولفرهامبتون انتهت بفوز أرسنال 1-0 ، سادس مباراة بين مانشستر سيتي و تشيلي وانتهت بفوز المان يونايتد بنتيجة 3-1.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1- ليفربول..53 نقطة
2- أرسنال..47 نقطة
3- نوتنجهام فورست ..44 نقطة
4- مانشستر سيتي..41 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد..41 نقطة
6- تشيلسي..40 نقطة
7- بورنموث..40 نقطة
8- أستون فيلا..36 نقطة
9- برايتون..34 نقطة
10- فولهام..33 نقطة
11- برينتفورد..28 نقطة
12- كريستال بالاس..27 نقطة
13- مانشستر يونايتد..26 نقطة
14- وست هام يونايتد..26 نقطة
15- توتنهام هوتسبر..24 نقطة
16- إيفرتون..23 نقطة
17- وولفرهامبتون..16 نقطة
18- إبسويتش تاون..16 نقطة
19- ليستر سيتي..14 نقطة
20- ساوثهامبتون..6 نقاط
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