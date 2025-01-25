شاهد هدف مرموش الملغي في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي
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كتب ـ محمد الميموني:
التقى مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.
هدف مرموش الملغي في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي
وسجل نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي، عمر مرموش، هدف في الدقيقة الـ34 من عمر المباراة ولكن يلغى بداعي التسلل.
وحتى الآن التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين 1 ـ 1، بعد هدي ونني مادويكي وجفارديول على ملعب الاتحاد.
يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة.
هدف مرموش الملغى بداعي التسلل❌#MCICHEpic.twitter.com/FNCe9Oawq7
— FOOTBALL WORLD (@footbworld) January 25, 2025
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