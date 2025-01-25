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شاهد هدف مرموش الملغي في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي

09:05 م السبت 25 يناير 2025
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  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
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    لحظة تسجيل هدف مرموش الملغي
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (1)
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (2)
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    عمر مرموش من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (4)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (4)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (3)
  • عرض 11 صورة
    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (1)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (6)
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    إحماءات عمر مرموش مع السيتي لمواجهة تشيلسي (5)
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كتب ـ محمد الميموني:

التقى مانشستر سيتي بنظيره تشيلسي اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

هدف مرموش الملغي في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي

وسجل نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي، عمر مرموش، هدف في الدقيقة الـ34 من عمر المباراة ولكن يلغى بداعي التسلل.

وحتى الآن التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين 1 ـ 1، بعد هدي ونني مادويكي وجفارديول على ملعب الاتحاد.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

مانشستر سيتي بث مباشر مانشستر سيتي وتشيلسي الدوري الإنجليزي عمر مرموش
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