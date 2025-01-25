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صلاح بالعربي واحتفال السهم.. أبرز 10 صور من مباراة ليفربول وإيبسويتش

08:45 م السبت 25 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إصابة لاعب إيبسويتش
  • عرض 10 صورة
    احتفال صلاح بهدفه (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال كودي جاكبو
  • عرض 10 صورة
    احتفال صلاح بهدفه (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال صلاح بهدفه (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال صلاح بالسهم (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال صلاح بالسهم (1)
  • عرض 10 صورة
    تمريرة أرنولد
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح هدفا في الفوز برباعية مقابل هدف على الضيف إيبسويتش تاون.

واحتفل محمد صلاح بطريقته المعتادة "السهم"، بعد ترجمة عرضية كودي جاكبو إلى هدف في الدقيقة 35.

ورفعت جماهير ليفربول لافتة للاعب المصري من المدرجات، وعليها عبارات بالإنجليزية (الملك المصري)، بجانب اسمه بالعربي (صلاح).

وبتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال الوصيف.

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