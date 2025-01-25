نيوكاسل يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون التي أقيمت اليوم 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق نيوكاسل يونايتد الفوز على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف على ملعب سانت ماري.

سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد اللاعب يان بيدناريك في الدقيقة 21.

سجل أهداف نيوكاسل يونايتد كلا، من ألكسندر ايزاك هدفين في الدقيقة 26 و30، وساندرو تونالي في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز رفع نيوكاسل يونايتد نقاطه إلى 41 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 6 ليبقى في المركز الأخير.