أرسنال يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة ارسنال و وولفرهامبتون التي أقيمت اليوم السبت 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أرسنال الفوز على فريق ولفرهامبتون بهدف دون مقابل على ملعب مولينيو.

سجل هدف أرسنال الوحيد اللاعب ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 74.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب فريق أرسنال لويس سكيلي في الدقيقة 43، وأيضا للاعب فريق ولفرهامبتون جواو جوميز في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع أرسنال نقاطه إلى 47 ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 16 في المركز السابع عشر.