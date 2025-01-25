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محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

07:01 م السبت 25 يناير 2025

احتفال محمد صلاح بالقوس والسهم 2

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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي تألقه رفقة الريدز، في مختلف البطولات، كذلك تحقيق الكثير من الأرقام القياسية مع الفريق.

ونجح صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثاني، في مرمى فريق إبسويتش تاون اليوم، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الـ 23 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الهدف رفع صلاح عدد أهداف في الدوري الإنجليزي البريميرليج، خلال الموسم الحالي إلى 19 هدفًا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتمكن صلاح من الوصول إلى الهدف رقم 100 رفقة الريدز، في بطولة الدوري الإنجليزي، رفقة الريدز، على ملعب "أنفيلد".

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