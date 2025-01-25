جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح

كتب ـ محمد الميموني:

تشهد الجولة الثالثة والعشرون اليوم السبت 25 يناير، منافسات قوية بمواجهة ليفربول وإبسويتش تاون، بينما تقام مباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي بعد قليل.

وسجل نجم منتخب مصر وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح هدفا في مرمى إبسويتش تاون في منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح ـ ليفربول 19 هدفا

2. إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 17 هدفا

3. ألكساندر إيزاك - نيوكاسل 17 هدفا

4. كول بالمر - تشيلسي 14 هدفا

5. كريس وود - نوتنجهام فورست 14 هدفا

6. بريان مبيومو - برينتفورد 13 هدفا

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة.

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