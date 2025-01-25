مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

4 0
17:00

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة

الزمالك

1 0
18:00

الأهلي

الدوري الإسباني

بلد الوليد

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ليفربول يتقدم على إيبسويتش تاون في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي

06:10 م السبت 25 يناير 2025

ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

واجه ليفربول نظيره إيبسويتش تاون اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بفوز ليفربول على نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 3 ـ 0.

وسجل الهدف الأول لصالح ليفربول دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الـ11، ثم جاء الهدف الثاني بقدم هدف الريدز محمد صلاح في الدقيقة 35، ثم جاء الثالث بقدم كودي جاكبو في الدقيقة الـ 44.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة

ليفربول الدوري الإنجليزي إيبسويتش تاون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مرموش أساسيا.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد الزمالك.. نهائي البطولة العربية لكرة الطائرة
لاستقبال الأسرى المُبعدين.. وفد من حماس يتوجّه إلى القاهرة