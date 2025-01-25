ليفربول يتقدم على إيبسويتش تاون في الشوط الأول من الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

واجه ليفربول نظيره إيبسويتش تاون اليوم السبت 25 يناير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بفوز ليفربول على نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 3 ـ 0.

وسجل الهدف الأول لصالح ليفربول دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الـ11، ثم جاء الهدف الثاني بقدم هدف الريدز محمد صلاح في الدقيقة 35، ثم جاء الثالث بقدم كودي جاكبو في الدقيقة الـ 44.

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة



