"محمد صلاح أمام سام مرسي".. التشكيل الأساسي ليفربول وإيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

تطور في ملف إصابة طارق حامد قبل مواجهة فريقه السابق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي ليفربول وإيبسويتش تاون بقيادة آرني سلوت و كيران ماكينا عن التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تُقام المباراة عن الخامسة عصرًا وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت 1HD.

وشهد تشكيل الفريقين تواجد المحترفين المصريين بصفوفهما أساسيان وهما محمد صلاح بقميص ليفربول وسام مرسي بقميص إيبسويتش تاون.

تشكيل ليفربول لمباراة إيبسويتش تاون

ويبدأ المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، اليكسيس ماك اليستر، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

تشكيل إيبسويتش تاون لمباراة ليفربول

ويبدأ المدير الفني لفريق إيبسويتش تاون كيران ماكينا المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: كريستيان والتون.

خط الدفاع: أكسيل توانزيبي، دارا أوشي، ويس بورنس، جاكوب جريفز.

خط الوسط: سام مرسي، ليف ديفيس، كالفن فيليبس.

خط الهجوم: أوماري هاتشينسون، ليام ديلاب، جيدن فيلوجين.

ترتيب ليفربول وإيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه آرسنال ونوتينجهام فورست.

ويحتل إيبسويتش تاون قبل المبااة المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"فشل انضمامه للأهلي".. لاعب أجنبي على رادار الزمالك بالانتقالات الشتوية