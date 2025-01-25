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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف الانتقالات، نيكولا شيرا، تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي لضم محمد صلاح.

وذكر نيكولا شيرا، عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم السبت، أن نادي الهلال يستعد لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع محمد صلاح بتوقيع عقدًا كلاعب حر حال عدم تجديد تعاقده مع ليفربول.

وأتم الصحفي الإيطالي تصريحاته بالتنويه إلى أن مسؤولي الهلال يرغبون في توقيع عقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عاماً حتى عام 2028 وهي المدة التي طلب صلاح من مسؤولي ليفربول التوقيع عليها.

موعد نهاية عقد صلاح مع ليفربول

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ 32 عاماً مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024/25؛ إذ يحق له التوقيع لأي نادِ خلال الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة الريدز.

مشكلة محمد صلاح مع ليفربول

وكان صلاح يرغب في تمديد التعاقد لمدة ثلاثة مواسم في حين ترغب إدارة ليفربول في تمديد التعاقد لمدة موسم بسبب كبر عمر الهداف الحالي للدوري الإنجليزي ما جعلهما دون اتفاق.

العروض المُقدمة لمحمد صلاح

وهو الأمر الذي جذبّ اهتمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كلاعب حر وبدون مقابل لليفربول.

عرض باريس سان جيرمان لمحمد صلاح

ذكرت شبكة يوروسبورت أن مسؤولي باريس سان جيرمان قد تقدموا بعرض لصلاح لضمه لمدة 3 سنوات على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً قدره 500 ألف يورو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح، وتواصلوا مع وكيله، لكن حتى الآن، لم يرد صلاح أو وكيله عليهم بشكل نهائي، حتى تنتهي قصة ليفربول بشكل نهائي".

عرض الهلال السعودي لمحمد صلاح

ذكر برنامج "سبورت سنتر" المذاع عبر القنوات السعودية الرياضية، أن نادي الهلال يفاوض محمد صلاح بمبلغ 150 مليون ريال سعودي في الموسم في حين يحصل محمد صلاح حاليًا في الموسم على ما يوازي 77 مليون ريال.

وأشار البرنامج إلى وجود مباحثات مع مسؤولي ليفربول وأرني سلوت مدرب الفريق الحالي، للتفاوض على الـ6 أشهر المتبقية في عقد صلاح.

ويرغب نادي الهلال في تدعيم صفوفه؛ تحضيراً للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

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